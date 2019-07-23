«Умираю!»: фото полностью обнаженной Чеховой не дает покоя фанатам

, 18:12 Фото 1 218

Анфиса Чехова поделилась новой поэтической работой, сопроводив ее пикантным снимком.

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Фото, видео : Instagram @achekhova

Анфиса Чехова давно уже стала российским секс-символом. Мужская половина ее аудитории в Instagram каждый раз с большим нетерпением ждет новых публикаций. На этот раз Анфиса порадовала подписчиков всерьез — в ее профиле появилось полностью обнаженное фото.

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В кадре Чехова стоит спиной к фотографу, повернув голову в профиль. Телеведущая находится в роще и держит под уздцы двух скакунов. Снимок звезда сопроводила своим новым стихотворением, повествующем о мужчине, который осознал, что недостоин своей возлюбленной.

«Все прекрасно: и слова, и лошади, и Анфиса!»

«Анфиса, Вы такая женственная, красивая», — пишут поклонники Чеховой.

Instagram @achekhova

А некоторым фолловерам вид обнаженной телеведущей настолько вскружил голову, что они готовы буквально умолять ее о новых снимках, забывая от нетерпения правила орфографии.

«Скин пожалуйста директ голые фотку! Я уже умераю!» — упрашивают особенно настойчивые пользователи (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим.ред.).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жующая мандарин Чехова решила помочь молодым блогерам.

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