Муж погибшей актрисы Вероники Никоновой поделился подробностями трагедии

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Перед тем как отправиться через реку Текланику, молодожены сделали селфи на память. Снимки стали последним совместным фото Вероники и Павла.

Фото : Kino-teatr.ru

Актриса Вероника Никонова, известная по фильму «Брестская крепость», утонула на Аляске во время свадебного путешествия. Муж звезды Павел Маркелов поделился подробностями трагедии.

В интервью KP.RU мужчина рассказал, что в медовый месяц влюбленные хотели увидеть автобус, в котором жил путешественник Кристофер Маккэндлесс — прототип главного героя фильма «В диких условиях. Для этого нужно было перейти реку Текланику, с чем пара благополучно справилась и заночевала в месте назначения. После этого супруги оставили в автобусе автограф и отправились в обратный путь.

«Сели на бревно около перехода, чтобы покурить. Шутили, что это может быть наша последняя сигарета. Потом я достал телефон и сделал на него несколько селфи нас с Никой. Телефон я оставил ей, чтобы она поснимала, как я перехожу реку», — рассказал изданию Маркелов.

Преодолев испытание, мужчина сильно устал. Он понимал, что во время перехода через реку Ника устанет еще больше. Надеясь избежать негативных последствий, девушка использовала дополнительную веревку.

«Ника обвязала несколько раз веревку вокруг талии, другой конец с карабином, как в прошлый раз, прикрепила к основной веревке. И пошла», — вспомнил супруг погибшей.

Пройдя меньше половины пути, Никонова стала просить о помощи. По словам ее избранника, девушка, скорее всего, испугалась в тот момент, когда вода дошла до уровня груди. Маркелов пошел навстречу своей жене, держась за основную веревку, перекинутую через реку, но в это время Ника уже повисла на страховочной.

«Я начал рывками тащить за карабин. Но когда я в очередной раз обернулся, она была под водой. Я начал изо всех сил дальше протаскивать страховочную веревку в сторону берега. Где-то на 3/5 пути я сам сорвался, пытался найти Никину голову, чтобы достать ее на поверхность. <.> Я держался за ее рюкзак, чувствовал, как, будучи под водой, она меня еще секунд 30 держала. Но потом она отпустила, я понял, что она потеряла сознание. Я тащил ее к берегу, вернулся к основной веревке и продолжал тащить», — поделился подробностями Павел.

В результате актриса пробыла в воде около пяти минут. В течение почти 29 минут мужчина проводил реанимационные действия. Однако спасти супругу ему так и не удалось. Маркелов накрыл погибшую спальником и палаткой и шел по трейлу еще примерно четыре часа, после чего остановился и позвонил 911.

«Через полчаса приехали рейнджеры. Мы на машине доехали до начала трейла. Там ждали, пока приедут квадроциклы. Приехали три квадроцикла. <.> На полдороги одна машина полностью заглохла, и мы ее оставили. К пяти или шести утра мы туда доехали», — рассказал Павел.

По словам супруга погибшей, ее тело отправили в Funeral Home, где будет проведено вскрытие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что о смерти Народного артиста России Анатолия Топорова.

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