Муж погибшей актрисы Вероники Никоновой поделился подробностями трагедии

Актриса Вероника Никонова, известная по фильму «Брестская крепость», утонула на Аляске во время свадебного путешествия. Муж звезды Павел Маркелов поделился подробностями трагедии.
В интервью KP.RU мужчина рассказал, что в медовый месяц влюбленные хотели увидеть автобус, в котором жил путешественник Кристофер Маккэндлесс — прототип главного героя фильма «В диких условиях. Для этого нужно было перейти реку Текланику, с чем пара благополучно справилась и заночевала в месте назначения. После этого супруги оставили в автобусе автограф и отправились в обратный путь.
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Преодолев испытание, мужчина сильно устал. Он понимал, что во время перехода через реку Ника устанет еще больше. Надеясь избежать негативных последствий, девушка использовала дополнительную веревку.
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Пройдя меньше половины пути, Никонова стала просить о помощи. По словам ее избранника, девушка, скорее всего, испугалась в тот момент, когда вода дошла до уровня груди. Маркелов пошел навстречу своей жене, держась за основную веревку, перекинутую через реку, но в это время Ника уже повисла на страховочной.
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В результате актриса пробыла в воде около пяти минут. В течение почти 29 минут мужчина проводил реанимационные действия. Однако спасти супругу ему так и не удалось. Маркелов накрыл погибшую спальником и палаткой и шел по трейлу еще примерно четыре часа, после чего остановился и позвонил 911.
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По словам супруга погибшей, ее тело отправили в Funeral Home, где будет проведено вскрытие.
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