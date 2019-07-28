Муж погибшей актрисы Вероники Никоновой поделился подробностями трагедии

Актриса Вероника Никонова, известная по фильму «Брестская крепость», утонула на Аляске во время свадебного путешествия. Муж звезды Павел Маркелов поделился подробностями трагедии.

В интервью KP.RU мужчина рассказал, что в медовый месяц влюбленные хотели увидеть автобус, в котором жил путешественник Кристофер Маккэндлесс — прототип главного героя фильма «В диких условиях. Для этого нужно было перейти реку Текланику, с чем пара благополучно справилась и заночевала в месте назначения. После этого супруги оставили в автобусе автограф и отправились в обратный путь.

« Сели на бревно около перехода, чтобы покурить. Шутили, что это может быть наша последняя сигарета. Потом я достал телефон и сделал на него несколько селфи нас с Никой. Телефон я оставил ей, чтобы она поснимала, как я перехожу реку », — рассказал изданию Маркелов.

Преодолев испытание, мужчина сильно устал. Он понимал, что во время перехода через реку Ника устанет еще больше. Надеясь избежать негативных последствий, девушка использовала дополнительную веревку.

« Ника обвязала несколько раз веревку вокруг талии, другой конец с карабином, как в прошлый раз, прикрепила к основной веревке. И пошла », — вспомнил супруг погибшей.

Пройдя меньше половины пути, Никонова стала просить о помощи. По словам ее избранника, девушка, скорее всего, испугалась в тот момент, когда вода дошла до уровня груди. Маркелов пошел навстречу своей жене, держась за основную веревку, перекинутую через реку, но в это время Ника уже повисла на страховочной.

« Я начал рывками тащить за карабин. Но когда я в очередной раз обернулся, она была под водой. Я начал изо всех сил дальше протаскивать страховочную веревку в сторону берега. Где-то на 3/5 пути я сам сорвался, пытался найти Никину голову, чтобы достать ее на поверхность. <.> Я держался за ее рюкзак, чувствовал, как, будучи под водой, она меня еще секунд 30 держала. Но потом она отпустила, я понял, что она потеряла сознание. Я тащил ее к берегу, вернулся к основной веревке и продолжал тащить », — поделился подробностями Павел.

В результате актриса пробыла в воде около пяти минут. В течение почти 29 минут мужчина проводил реанимационные действия. Однако спасти супругу ему так и не удалось. Маркелов накрыл погибшую спальником и палаткой и шел по трейлу еще примерно четыре часа, после чего остановился и позвонил 911.

« Через полчаса приехали рейнджеры. Мы на машине доехали до начала трейла. Там ждали, пока приедут квадроциклы. Приехали три квадроцикла. <.> На полдороги одна машина полностью заглохла, и мы ее оставили. К пяти или шести утра мы туда доехали », — рассказал Павел.

По словам супруга погибшей, ее тело отправили в Funeral Home, где будет проведено вскрытие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что о смерти Народного артиста России Анатолия Топорова.