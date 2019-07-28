Патриарх Кирилл возглавил крестный ход Москве по случаю Дня крещения Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход в Москве в День крещения Руси, который отмечают 28 июля. Праздничное шествие проходит от Успенского собора Московского Кремля к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицком холме в столице. До этого в соборе владыка совершил литургию в честь праздника.

В 2019 году православные верующие отмечают 1031-ю годовщину со дня крещения Руси в 988 году. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. В церковном календаре 28 июля считается днем памяти князя Владимира — крестителя Руси. Согласно «Повести временных лет», князь принял крещение в Корсуни — византийском поселении на территории Крыма. С 988 года православие стало государственной религией Руси.

На Украине День крещения Киевской Руси отмечают ежегодно 28 июля. Праздник был установлен 25 июля 2008 года указом президента страны Виктора Ющенко. 27 июля в Киеве прошел крестный ход, в котором приняли участие до 300 тысяч человек, однако глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о 30 тысячах участников шествия. Непризнанная поместными православными церквями Православная церковь Украины заявила о намерении провести свой крестный ход 28 июля.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о Дне крещения Руси.