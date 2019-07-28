Сыновья погибшего кикбоксера Карпенко рассказали о версиях его смерти

В Федерации кикбоксинга Санкт-Петербурга подтвердили, что застреленный мужчина, найденный в субботу, 27 июля, в реке Мойке — спортсмен Сергей Карпенко. По словам президента организации Дмитрия Логвиненко, сомнений в этом нет. Однако какие-либо подробности загадочной смерти он раскрывать не стал.

«Я каких-то нюансов не знаю. Просто очень хороший спортсмен, хороший, порядочный человек, а о каких-то проблемах, еще что-то, я не в курсе», — сказал Логвиненко.

Между тем сыновья кикбоксера рассказали РЕН ТВ, что рассматривают две версии случившегося. С одной стороны, они считают, что отца могли убить, с другой — не исключают, что спортсмен мог сам свести счеты с жизнью.

Об исчезновении Сергея Карпенко родственники заявили еще 23 июля. В субботу, 27 июля, в Санкт-Петербурге в реке Мойке было обнаружено тело мужчины с простреленной головой. В покойном опознали известного спортсмена.