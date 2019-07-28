Мать погибшей в США звезды «Брестской крепости» не может вылететь на Аляску

, 20:26 17

По словам жительницы Белоруссии Ольги Никоновой, ей требуется финансовая помощь, чтобы приобрести билеты на самолет.

Фото : Instagram @nika_trace

Мать погибшей на Аляске звезды фильма «Брестская крепость» Вероники Никоновой не может вылететь в США. По словам Ольги Никоновой, живущей в Белоруссии, в данный момент ей требуется финансовая помощь для покупки билетов на самолет, сообщает URA.RU.

«Сейчас мы ищем билеты в Америку. Я полечу из Москвы, когда — неизвестно. Но цена билетов порядка двух тысяч долларов в один конец. Полагаю, нужны будут деньги и на месте. Сколько — не знаю», — цитирует Ольгу Никонову сайт KP.RU.

Мать актрисы отметила, что не собирается перевозить тело дочери на родину, потому что это очень дорого. Как только будут готовы результаты экспертизы, Веронику Никонову кремируют, там же, в США.

«Это очень дорого. Дочь будет кремирована на Аляске. Но пока, повторю, я не знаю, когда и что. Сейчас я нахожусь в полном неведении», — сказала Ольга Никонова.

Женщина признается, что еще определенной ряд проблем может создать тот факт, что все документы Вероники Никоновой и ее мужа Петра Маркелова утонули.

«Утонули все документы. Нет никаких документов у Петра, мужа дочери и у самой Ники. Это создаст проблемы», — заключила женщина.

Звезда фильма «Брестская крепость» Вероника Никонова погибла в США при переходе реки 26 июля. Актриса недавно вышла замуж, и поездка на Аляску была свадебным путешествием.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что муж погибшей актрисы Вероники Никоновой поделился подробностями трагедии.

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