Мать погибшей в США звезды «Брестской крепости» не может вылететь на Аляску

Мать погибшей на Аляске звезды фильма «Брестская крепость» Вероники Никоновой не может вылететь в США. По словам Ольги Никоновой, живущей в Белоруссии, в данный момент ей требуется финансовая помощь для покупки билетов на самолет, сообщает URA.RU.
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Мать актрисы отметила, что не собирается перевозить тело дочери на родину, потому что это очень дорого. Как только будут готовы результаты экспертизы, Веронику Никонову кремируют, там же, в США.
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Женщина признается, что еще определенной ряд проблем может создать тот факт, что все документы Вероники Никоновой и ее мужа Петра Маркелова утонули.
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Звезда фильма «Брестская крепость» Вероника Никонова погибла в США при переходе реки 26 июля. Актриса недавно вышла замуж, и поездка на Аляску была свадебным путешествием.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что муж погибшей актрисы Вероники Никоновой поделился подробностями трагедии.