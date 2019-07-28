«АвтоВАЗ» назвал цену нового «русского Гелендвагена». Автомобиль Апал-21541 «Сталкер», разработанный на базе классической Lada 4×4, выпущен ограниченным тиражом и уже поступил в продажу по цене 1,2 миллиона рублей, сообщает «Экономика сегодня».

Отмечается, что данная стоимость оправдана эксклюзивностью производства машины. Партия «Сталкеров» состоит из всего семи экземпляров и один из них уже обрел своего владельца. Производитель отмечает, что всего будет собрано 150 автомобилей.

Несмотря на то, что конструкция «Сталкера» не имеет ничего общего с германским автопромом, эксклюзивную новинку иронично прозвали «русским Гелендвагеном» за схожесть по внешним параметрам. При разработке внедорожника использовались уже проверенные технологии «АвтоВАЗа».

Главной особенностью автомобиля стали легкие панели из АБС-пластика, благодаря которым конструкция получилась облегченной. Производитель материала, компания «Апал», утверждает, что их панели не гниют и не ржавеют, хорошо держат температуру и устойчивы к излучениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «АвтоВАЗ» назвал стоимость универсала Lada Granta Cross.