Изделия из золота в определенных случаях могут представлять опасность для здоровья человека. К такому выводу пришли медики, проведя соответствующее исследование, сообщает RN.

По словам специалистов, золото может влиять на обменные процессы в организме, замедляя их и, тем самым, способствуя возникновению депрессии.

Кроме того, следует отказаться от ношения изделий из этого драгметалла людям с активной нервной системой, так как золото оказывает стимулирующий эффект.

Лицам, страдающим эпилепсией, врачи также не рекомендуют носить золотые украшения. Драгметалл способен спровоцировать приступы.

Медики советуют всем, кто вдруг почувствовал ухудшение своего состояния после ношения золотых ювелирных изделий, отказаться от их использования или свести к минимуму эти аксессуары в своем обиходе.

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