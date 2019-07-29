Тысячи человек эвакуированы из-за наводнения в Иркутской области

Паводок продолжает угрожать жителям Иркутской области. Накануне было объявлено о том, что уровень воды в реке Ия в районе Тулуна приблизился к критической отметке.

Спасатели за последние сутки эвакуировали из зоны бедствия 1076 человек, включая 615 детей.

Гороскоп на 29 июля: время настало, Водолей!

Неспокойно и в других регионах России. На Урал обрушился мощный циклон с ливнями и грозами. За считанные минуты сразу несколько центральных улиц Перми ушли под воду. Ливневая канализация не справилась с осадками. Затопленными оказались цокольные этажи торговых центров, детские площадки и подвалы жилых домов.

Похожая ситуация сложилась и в Геленджике. Там всего за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков. Бурные потоки смывали все на своем пути. Серьезно пострадали набережная города и пляжи. Как говорят местные жители, в некоторых местах уровень воды достигал полуметра. Коммунальщики до сих пор ликвидируют последствия непогоды.

Ренее 5-tv.ru расказывал, что едкий дым окутал полстраны от Сибири до Урала.