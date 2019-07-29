Тысячи человек эвакуированы из-за наводнения в Иркутской области

, 7:38 34

Уровень воды в реках вновь превысил критическую отметку.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ВКонтакте @Сёма Голущенко, 5-tv.ru

Тема:
Паводок в Иркутской области 56

Паводок продолжает угрожать жителям  Иркутской  области. Накануне было объявлено о том, что уровень воды в реке Ия в районе Тулуна приблизился к критической отметке. 

Спасатели за последние сутки эвакуировали из зоны бедствия 1076 человек, включая 615 детей.

Гороскоп на 29 июля: время настало, Водолей!

Неспокойно и в других регионах России. На Урал обрушился мощный циклон с ливнями и грозами. За считанные минуты сразу несколько центральных улиц Перми ушли под воду. Ливневая канализация не справилась с осадками. Затопленными оказались цокольные этажи торговых центров, детские площадки и подвалы жилых домов.

Похожая ситуация сложилась и в Геленджике. Там всего за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков. Бурные потоки смывали все на своем пути. Серьезно пострадали набережная города и пляжи. Как говорят местные жители, в некоторых местах уровень воды достигал полуметра. Коммунальщики до сих пор ликвидируют последствия непогоды.

Ренее 5-tv.ru расказывал, что едкий дым окутал полстраны от Сибири до Урала.

Тема:
Паводок в Иркутской области 56
28 июл
В иркутском Тулуне началась эвакуация из-за угрозы паводка
28 июл
Видео: Путин пообщался с семьями, пострадавшими от паводка в Иркутской области
28 июл
Сильные дожди вновь спровоцировали подтопление домов в Тулуне
25 июл
Путин пригласил пять семей из Иркутской области на парад в честь Дня ВМФ в Петербурге
25 июл
Путин раскритиковал работу иркутского губернатора во время наводнения в регионе
19 июл
Видео: Владимир Путин объяснил, почему нельзя «завинтить» цены на бензин
19 июл
Путин недоволен ликвидацией последствий паводка в Иркутской области
19 июл
Путин не связывает паводок в Иркутской области со взрывными работами
19 июл
Путин пообещал мальчику из Иркутской области радиоуправляемый Mercedes — видео
19 июл
Путин с воздуха осмотрел пострадавшие от паводка территории в Иркутской области

Читайте также

+13° Днём +16°
Ночью +8°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Гороскоп на 29 июля: время настало, Водолей!

Последние новости

8:44
Леди Гага или Агузарова? На кого стала похожа певица Елка — фото
8:35
Украинский журналист «призвал» к военному вторжению в Россию
8:30
Сибирь и Дальний Восток задыхаются от лесных пожаров — видео
8:15
«Это любовь!» Звездная пара «Дома-2» продемонстрировала чувства — фото
8:06
День ВМФ торжественно прошел на Дальнем Востоке, в Севастополе и Североморске
7:53
«Я не святая!» Вера Брежнева выступила на «Жаре» в полупрозрачном наряде — видео

Сейчас читают

Гороскоп на 29 июля: время настало, Водолей!
«Труньк!»: Хилькевич рассказала, как ей отказалась помогать психолог
«Не смеши!»: идеальный день Бузовой возмутил подписчиков

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги