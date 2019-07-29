В России может появиться реестр подозреваемых в отмывании денег

В России может появиться «черный список», куда внесут данные подозреваемых в отмывании денег. Такое предложение выдвинул «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) в качестве дополнения к законопроекту Министерства финансов. Об этом сообщают Известия.

В апреле 2019 года для общественного обсуждения был опубликован новый законопроект Минфина, призванный обеспечить более эффективную работу с так называемыми «отмывщиками». Представители профессионального сообщества и банков нашли изъяны в документе.

«В законопроекте, например, предлагается устанавливать какие-то критерии или ограничивать банки в принятии мер по защите от вовлечения в схемы легализации преступных доходов. А это прямо противоречит мировой сложившейся практике. Право банка отказать в обслуживании должно быть безусловным» , — заявил заместитель главы Национального совета финансового рынка Александр Наумов.

После этого был предложен другой вариант работы с подозрительными лицами. По задумке НСФР в реестре для нарушителей антиотмывочного законодательства будут указаны все причины отказа подозреваемому в отмывании средств. Помимо этого, «черный список» будет уведомлять о всех кредитных организациях, которые разорвали отношения с нарушителем.

По мнению представителей НСФР, подобная мера исключит ошибочные отказы клиентам и поможет избежать появления новых мошеннических схем.

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