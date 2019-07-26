ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%: к чему это приведет?

26 июля Центробанк второй раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,25% и допустил ее дальнейшее снижение.

Независимый финансовый эксперт рассказал Антон Шабанов в интервью 5-tv.ru рассказал, как это отразится на финансовом рынке.

«Это отразится на кредитах и депозитах, то есть ставки продолжат снижаться. Здесь все меньше и меньше получается банковский сектор для обычного обывателя. Это, в том числе, может отразиться и на инфляции — она перестанет снижаться в дальнейшем, я имею в виду инфляцию Росстата. Это немножко поддержит ее рост примерно в районе 4%, которые мы сейчас видим и имеем», — пояснил Шабанов.

Эксперт отметил, что от снижения ставки ЦБ выиграют обычные обыватели, которые заметят прекращение роста цен. Владельцы банковских депозитов, напротив, проиграют от снижения ключевой ставки.

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Ставка ЦБ в 7,25% также создаст условия для снижения ипотечных ставок до уровня 9,7-9,8% в четвертом квартале 2019 года. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» одной из основных целей является достижение значений средней ставки по ипотеке уровня 7,9% годовых до конца 2024 года.

Ключевая ставка — это минимальная процентная ставка, по которой Центральный банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам.

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