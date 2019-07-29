Видео: В Петербурге прошел фестиваль дебютного кино

В Петербурге появится международный фестиваль дебютного кино. Превью этого события уже в эти выходные оценили самые искушенные киноманы. На территории Новой Голландии прошли премьерные показы российских и зарубежных фильмов, а также и встречи со знаменитыми режиссерами.

Остров Новая Голландия в Петербурге — это место отдыха и творческого времяпрепровождения: тут проходят самые разные мероприятия, связанные с культурным досугом. Не случайно, что и новый фестиваль дебютного кино нашел свой дом именно здесь. Вернее, даже закономерно. Не только же кино должно искать своего зрителя, но и зритель должен где-то встречать свое кино.

Корреспондент МИЦ «Известия» Николай Никулин узнал о дебюте фестиваля. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в сети обсуждают необычный наряд Веры Брежневой на фестивале «Жара».