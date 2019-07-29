Служба безопасности Украины будет бороться со шпионажем после реформы

Грядет коренная реформа в деятельности Службы безопасности Украины. Александр Данилюк — секретарь Совета нацбезопасности и обороны государства рассказал, что ключевой функцией ведомства станет борьба со шпионажем. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу.

«То есть, борьба со шпионской деятельностью на Украине — это ключевая функция, которую они должны выполнять. Другие функции, которые не присущи ей — экономика, борьба с коррупцией, — это искусственные временные функции, которые нужно убирать» , — утверждает Данилюк.

По мнению секретаря Совбеза, без коренной реформы в СБУ, изменения в других сферах ни к чему не приведут.

«Без реформирования СБУ остальные реформы абсолютно без смысла. Потому что Служба безопасности исторически встроена во многие процессы» , — сообщает Данилюк.

Секретарь СНБО считает, что из функций ведомства нужно исключить все лишнее и оставить лишь направление контрразведки.

«СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере — это контрразведка. Следует убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическая сфера и борьба с коррупцией» , — заявил Данилюк.

Инициатива реформирования СБУ активно поддерживается президентом, утверждает секретарь Совбеза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Служа безопасности Украины задержала российский танкер в Одесской области.