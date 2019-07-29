Служба безопасности Украины будет бороться со шпионажем после реформы

Грядет коренная реформа в деятельности Службы безопасности Украины. Александр Данилюк — секретарь Совета нацбезопасности и обороны государства рассказал, что ключевой функцией ведомства станет борьба со шпионажем. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу.
По мнению секретаря Совбеза, без коренной реформы в СБУ, изменения в других сферах ни к чему не приведут.
Секретарь СНБО считает, что из функций ведомства нужно исключить все лишнее и оставить лишь направление контрразведки.
Инициатива реформирования СБУ активно поддерживается президентом, утверждает секретарь Совбеза.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Служа безопасности Украины задержала российский танкер в Одесской области.