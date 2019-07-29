Служба безопасности Украины будет бороться со шпионажем после реформы

, 11:48 54

Окружение Зеленского предлагает исключить из функций ведомства борьбу с коррупцией и с преступлениями в сфере экономики.

Фото : Zuma\TASS, Пятый канал

Грядет коренная реформа в деятельности Службы безопасности Украины. Александр Данилюк — секретарь Совета нацбезопасности и обороны государства рассказал, что ключевой функцией ведомства станет борьба со шпионажем. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу.

«То есть, борьба со шпионской деятельностью на Украине — это ключевая функция, которую они должны выполнять. Другие функции, которые не присущи ей — экономика, борьба с коррупцией, — это искусственные временные функции, которые нужно убирать», — утверждает Данилюк.

По мнению секретаря Совбеза, без коренной реформы в СБУ, изменения в других сферах ни к чему не приведут.

«Без реформирования СБУ остальные реформы абсолютно без смысла. Потому что Служба безопасности исторически встроена во многие процессы», — сообщает Данилюк.

Секретарь СНБО считает, что из функций ведомства нужно исключить все лишнее и оставить лишь направление контрразведки.

«СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере — это контрразведка. Следует убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическая сфера и борьба с коррупцией», — заявил Данилюк.

Инициатива реформирования СБУ активно поддерживается президентом, утверждает секретарь Совбеза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Служа безопасности Украины задержала российский танкер в Одесской области.

Читайте также

+16° Днём +16°
Ночью +11°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Гороскоп на 29 июля: время настало, Водолей!

Последние новости

13:17
Юристы готовят иск к организаторам последнего боя Максима Дадашева
13:01
Вертолет Ми-26 совершил вынужденную посадку под Якутском
12:46
Видео: Лидер Rammstein порулил самолетом по пути в Москву
12:21
В России может появиться реестр подозреваемых в отмывании денег
12:12
Синоптики предупредили москвичей о температурном антирекорде
11:53
«Не имею права сдаваться!»: Оксана Воеводина прокомментировала громкий развод

Сейчас читают

«Я не святая!» В сети обсуждают необычный наряд Веры Брежневой на «Жаре» — видео
«Устала улыбаться»: Эвелина Бледанс пожаловалась на одиночество
Леди Гага или Агузарова? На кого стала похожа певица Елка — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги