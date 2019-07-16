«Мы и не звали!»: продюсер «Полицейского с Рублевки» об отсутствии в фильме героя Саши Петрова

Евгений Никишов — продюсер сериала «Полицейском с Рублевки» — утверждает, что участие актера Александра Петрова в дальнейших съемках проекта изначально не предполагалось. Об этом сообщает Starhit.

«Никто из продюсеров и авторов проекта „Полицейский с Рублевки“ не предлагал Саше роль в продолжениях франшизы. Линия его героя Гриши Измайлова завершилась. Далее создатель кинофраншизы Илья Куликов сразу запланировал сделать апгрейд этой истории и написать продолжение без персонажа Петрова. Таким образом, у актера не было возможности отказаться от съемок — ему попросту никто их не предлагал» , — объясняет продюсер.

Однако незадолго до этого актер утверждал, что решение о прекращении съемок принято им самим. При этом артист намекнул на конфликт с руководством проекта.

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« Мы с продюсерами разошлись, и я принял решение, что нужно идти дальше. Новый „Полицейский с Рублевки“ будет без меня! » —заявил Саша Петров.

Евгений Никишов наоборот отмечает, что между съемочной группой и актером остались хорошие отношения.

«Никакого конфликта между нами нет. Мы недавно встречались с Сашей и прекрасно общались!» — утверждает продюсер.

Александр Петров посвятил съемкам в сериале «Полицейский с Рублевки» пять лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Петров больше не будет играть в продолжении фильма «Гоголь».