«Мы и не звали!»: продюсер «Полицейского с Рублевки» об отсутствии в фильме героя Саши Петрова

Евгений Никишов — продюсер сериала «Полицейском с Рублевки» — утверждает, что участие актера Александра Петрова в дальнейших съемках проекта изначально не предполагалось. Об этом сообщает Starhit.
Однако незадолго до этого актер утверждал, что решение о прекращении съемок принято им самим. При этом артист намекнул на конфликт с руководством проекта.
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Евгений Никишов наоборот отмечает, что между съемочной группой и актером остались хорошие отношения.
Александр Петров посвятил съемкам в сериале «Полицейский с Рублевки» пять лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Петров больше не будет играть в продолжении фильма «Гоголь».