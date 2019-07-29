«Бороться бессмысленно»: Красноярский губернатор о тушении лесных пожаров — видео

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По словам Александра Усса, распространение огня в лесах — естественный процесс.

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Фото, видео : Пятый канал, TASS/Zuma

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе общения со студентами Сибирского федерального университета на международном форуме «Бирюса» заявил, что бороться с лесными пожарами бессмысленно и вредно, сообщает URA.RU.

Глава региона ушел от прямого ответа на вопрос о том, почему не ликвидируются очаги возгораний на начальном этапе. Александр Усс отметил, что лесной пожар — это обычное природное явление.

«Никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Вот нечто похожее, думаю, применительно к лесным пожарам в зоне контроля. Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а, может, даже и вредно», — заявил Александр Усс.

Стоит отметить, что студенты лишний раз напомнили губернатору о том, что в Красноярском крае в настоящий момент бушуют лесные пожары на сотнях тысяч гектарах леса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сибирь и Дальний Восток задыхаются от лесных пожаров.

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