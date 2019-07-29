Московский лжеврач незаконно делал аборты на поздних сроках

В центре Москвы приостановлена опасная деятельность лжеврача, осуществлявшего медикаментозные аборты пациенткам на поздних сроках беременности. Медиком клиники в центре столицы представлялся обычный экономист. По данному факту возбудили уголовное дело. Об этом сообщает территориальный орган Росздравнадзора.

В ведомство поступило сообщение о нанесении тяжкого вреда жизни и здоровью женщин в одной из больниц Москвы. ​Выяснилось, что прерывание беременности пациенткам осуществляли лица, не имеющие медицинского образования.

Препараты для медикаментозного аборта назначались всем подряд — несовершеннолетним; женщинам со сроком, превышающим 12 недель; беременным, которые вообще не проходили обследование. Лжемедик делал вид, что включал оборудование, а сам просто вводил пациенток в заблуждение.

В отношении экономиста, представлявшегося врачом, возбуждены уголовные дела: по статье 123 УК РФ (Незаконное проведение искусственного прерывания беременности) и статье 238 УК РФ (Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росздравнадзор выявил нарушения в школе, где после прививки детям стало плохо.