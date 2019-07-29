«Шрамов не видно!»: Модель удалила соски для публикаций снимков в Instagram — фото

, 17:15 Фото 1 553

Резор Кенди выступила против стигматизации женской груди в популярной социальной сети.

Фото : Twitter @RazorCandi_

Американская эро-готик-модель и блогер Кимберли Маклоулин, более известная в Европе под псевдонимом Резор Кенди, решилась на отчаянный шаг ради публикаций снимков топлес в Instagram. Блогер выступила против стигматизации женской груди в популярной социальной сети и удалила себе соски.

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36-летняя модель использовала фотошоп и даже опубликовала специальный пост, чтобы перехитрить модераторов Instagram и спокойно продолжать размещать фото с обнаженной грудью.

«Наконец-то я это сделала! Мне удалили соски хирургическим путем, чтобы я могла постить в Instagram! Отличная работа, даже шрамов не видно!» — написала Резор Кенди.

Twitter @RazorCandi_

Ранее 5-tv.ru сообщал, что флешмоб с голыми моделями против дискриминации женской груди прошел в США. Акция фотографа Спенсера Туника направлена против запрета на демонстрацию женских сосков в соцсетях. По его мнению, несправедливо, что мужские соски показывать в сети можно, а женские — нет.

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