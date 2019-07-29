«Я хочу видеть веснушки»: Меган Маркл стала редактором нового номера Vogue

, 16:47 Фото 79

Герцогиня Сассекская стала первым приглашенным редактором глянцевого журнала.

Фото : ТАСС / Dave Warren

Меган Маркл стала первым приглашенные редактором журнала Vogue за 103 года с момента его возникновения. Вместе с главным редактором британской версии глянца Эдвардом Эннинфулом она работала над созданием сентябрьского номера издания, пишет ФАН.

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На своей странице Instagram Эннинфул опубликовал фотографию обложки нового выпуска, в подписи к которой рассказал, как возникла идея сделать ее именно такой. Обложка Vogue представляет собой коллаж из 15 фотографий женщин, которые «изменили мир». Всех героинь номера лично выбирала супруга принца Гарри. Она хотела, чтобы они выглядели максимально естественно, поэтому выступала против ретуши кожи с веснушками.

«Инструкции герцогини были очень простыми: „Я хочу видеть веснушки“. Для меня это было, как пройти через открытую дверь. Я люблю веснушки», — цитирует фотографа журнала издание The Sun.

 
 
 
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Публикация от Edward Enninful, OBE (@edward_enninful)

Кроме того, по словам редактора выпуска, Маркл предложила на обложку поместить зеркало, которое, согласно задумке королевской особы, должно показывать каждой читательнице глянца, что она тоже может изменить мир к лучшему.

Работа над осенним выпуском журнала заняла несколько месяцев. Ожидается, что он станет самым объемным за текущий год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл встретилась со своим кумиром детства и юности.

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