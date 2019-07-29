Толпы фанатов и перекрытые улицы: Как в Москве готовятся к концерту Rammstein

Фанаты с нетерпением ждут концерта легендарной группы Rammstein, которая выступит перед зрителями на московском стадионе «Лужники» в понедельник, 29 июля. В месте проведения мероприятия поклонники начали собираться еще в обед — все мечтали занять место поближе к сцене и увидеть лица всемирно известных музыкантов.

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Как только зрителям разрешили входить на стадион, они устроили настоящие «соревнования» по бегу. Все рванули к входу в «Лужники», желая занять места в зале первыми. Видео с бегущей толпой очевидцы выложили в Instagram.

Впрочем, некоторым фанатам крупно повезло еще до выступления. Часть поклонников встретила участников Rammstein прямо на улице и не упустила возможности взять автограф. К музыкальной группе подбежала толпа людей, которые не могли поверить своим глазам.

К предстоящему концерту подготовились и власти города. Для зрителей создали дополнительные удобства, сократив интервал движения поездов Московском центральном кольце. С 15:30 до 01:00 составы «Ласточка» будут ходить по маршруту каждые пять минут.

Также жителям и гостям столицы сообщили о перекрытии движения на части улиц во время концерта немецкого музыкального коллектива. Нельзя будет проехать по Проектируемому проезду № 2309 от улицы Хамовнический Вал до улицы 3-я Фрунзенская, а также по улице Десятилетия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора. Кроме того, перекроют проезд по 3-й Фрунзенской от улицы Доватора до улицы Ефремова, и по улице Ефремова от улицы 3-я Фрунзенская до улицы Трубецкая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер Rammstein порулил самолетом по пути в Москву.