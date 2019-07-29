Видео: Лидер Rammstein порулил самолетом по пути в Москву

, 12:46 Видео 76

Новый ролик в Instagram немецкого музыканта Тилля Линдеманна вызвал огромное количество обсуждений.

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Фото, видео : Instagram @till_lindemann_official, globallookpress.com © Frederic/Geisler-Fotopress

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выложил в Instagram новый ролик, спровоцировавший новую волну слухов относительно его романа с певицей Светланой Лободой. На видео музыкант собственноручно управляет самолетом. В подписи же к публикации говорится, что лайнер направляется в Москву.

«К Лободе?» — поинтересовался один из пользователей.

«Точно к Лободе!» — подтвердил другой.

«Молодец! И на самолете умеет летать. Дед хоть куда», — отметил еще один юзер.

«Ждем, братишка!» — написал поклонник.

Между тем в понедельник, 29 июля, группа Rammstein выступит в Москве с концертом в рамках летнего стадионного тура. А в субботу, 2 августа, коллектив посетит Петербург.

Гороскоп на 29 июля: время настало, Водолей!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Потап озадачил пользователей неоднозначным снимком с Тиллем Линдеманном.

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