Видео: Лидер Rammstein порулил самолетом по пути в Москву

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выложил в Instagram новый ролик, спровоцировавший новую волну слухов относительно его романа с певицей Светланой Лободой. На видео музыкант собственноручно управляет самолетом. В подписи же к публикации говорится, что лайнер направляется в Москву.

«К Лободе?» — поинтересовался один из пользователей.

«Точно к Лободе!» — подтвердил другой.

«Молодец! И на самолете умеет летать. Дед хоть куда», — отметил еще один юзер.

«Ждем, братишка!» — написал поклонник.

Между тем в понедельник, 29 июля, группа Rammstein выступит в Москве с концертом в рамках летнего стадионного тура. А в субботу, 2 августа, коллектив посетит Петербург.

Гороскоп на 29 июля: время настало, Водолей!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Потап озадачил пользователей неоднозначным снимком с Тиллем Линдеманном.