Звезда «Дома-2» и бизнесвумен Дарья Пынзарь в своем аккаунте в Instagram разместила ролик, на котором похвасталась результатами диеты. Бывшая участница телестройки продемонстрировала подписчикам буквально осиную талию, отметив что снимала видео для себя.

«Немного схуднула. Рада. Весов нет. Кофта раньше эта лежала на полке „жирные складки“ потому, что впивалась в бока и делала валик. Хочу сказать, что к сильной худобе не стремлюсь, для меня главное тонус, чтобы все было плотненько и без дряблости. Сочненько, как выражается мой муж», — написала под публикацией Дарья Пынзарь.

instagram @darya_pinzar86

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Поклонники звезды «Дома-2» отметили, что ее фигура в настоящий момент «самое то».

«Вам не надо худеть, у вас все супер, фигура шик»

«Мне кажется, я даже пресс немного вижу. Круто выглядишь»

«Правильно муж выражается! А то все тощают до веток, смотреть жалко»

«Очень красивая фигура! Сильно худой не нужно, хорошо, когда сочненько!» — комментируют пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звездная пара «Дома-2» продемонстрировала чувства. Дарья и Сергей Пынзарь счастливы в браке уже почти десять лет.