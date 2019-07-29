Звезда «Дома-2» и бизнесвумен Дарья Пынзарь в своем аккаунте в Instagram разместила ролик, на котором похвасталась результатами диеты. Бывшая участница телестройки продемонстрировала подписчикам буквально осиную талию, отметив что снимала видео для себя.
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Поклонники звезды «Дома-2» отметили, что ее фигура в настоящий момент «самое то».
«Вам не надо худеть, у вас все супер, фигура шик»
«Мне кажется, я даже пресс немного вижу. Круто выглядишь»
«Правильно муж выражается! А то все тощают до веток, смотреть жалко»
«Очень красивая фигура! Сильно худой не нужно, хорошо, когда сочненько!» — комментируют пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звездная пара «Дома-2» продемонстрировала чувства. Дарья и Сергей Пынзарь счастливы в браке уже почти десять лет.