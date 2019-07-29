Фото: Глюкоза посвятила Максу Барских трогательный пост

Российская певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, заинтриговала подписчиков новым постом в Instagram. Звезда опубликовала серию нежных фотографий с Николаем Бортником, выступающим под псевдонимом Макс Барских. На одной из них исполнительница целует своего коллегу по сцене.
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Увидев провокационные снимки, поклонники предположили, что артисты встречаются, и сделали множество комплиментов паре. На предположения о романе знаменитостей фанатов также натолкнула подпись Глюкозы к посту, которая многим показалась очень трогательной.
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Романтичные фотографии за несколько минут собрали несколько тысяч лайков. В комментариях пользователи интересовались: артисты правда встречаются или это просто шутка.
«Вы пара?»
«Любовники».
«Красивая пара».
«Наталья, с мужем вы развелись?»
«Теплые прикосновения. Как все легко в мире шоу-бизнеса», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что менеджер Глюкозы прокомментировал слухи о ее разводе.