Фото: Глюкоза посвятила Максу Барских трогательный пост

, 20:45 Фото 37

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала серию фотографий со своим коллегой.

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Фото, видео : instagram @glukozamusic

Российская певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, заинтриговала подписчиков новым постом в Instagram. Звезда опубликовала серию нежных фотографий с Николаем Бортником, выступающим под псевдонимом Макс Барских. На одной из них исполнительница целует своего коллегу по сцене.

Instagram @glukozamusic

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Увидев провокационные снимки, поклонники предположили, что артисты встречаются, и сделали множество комплиментов паре. На предположения о романе знаменитостей фанатов также натолкнула подпись Глюкозы к посту, которая многим показалась очень трогательной.

«Ты лучик солнца, спасибо тебе», — написала теледива.

Романтичные фотографии за несколько минут собрали несколько тысяч лайков. В комментариях пользователи интересовались: артисты правда встречаются или это просто шутка.

«Вы пара?»

«Любовники».

«Красивая пара».

«Наталья, с мужем вы развелись?»

«Теплые прикосновения. Как все легко в мире шоу-бизнеса», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что менеджер Глюкозы прокомментировал слухи о ее разводе.

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