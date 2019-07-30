Микрофинансовые организации начали массово закрывать офисы

Микрофинансовые организации, те, что выдают быстрые займы до зарплаты, начали массово закрывать офисы. С начала года треть всех МФО по стране либо свернули свою деятельность, либо ушли в онлайн. Центробанк ужесточил требования к их деятельности. Ограничил максимальную процентную ставку до полутора процентов в день, а с июля и вовсе снизил ее до одного процента. К тому же, на прошлой неделе законодательно запретили выдавать кредиты под залог единственного жилья.

Если же будет принят еще закон об увеличении минимального капитала МФО с десяти тысяч рублей до пяти миллионов — документ уже прошел первое чтение — то до конца года больше половины этих организаций вообще исчезнут с рынка.

«Фактически, регулирование и ужесточение со стороны ЦБ и регуляторов делает сейчас более сложной работу тех МФО, которые действуют в рамках правового поля, но они направлены на предотвращение, на возможное злоупотребление и неблагоприятных последствий для заемщиков», — поясняет юрист, партнер адвокатского бюро Кирилл Саськов.

Эксперты отмечают, что и финансовая грамотность населения растет. Люди и сами начинают понимать, что к услугам МФО можно прибегать только в самом крайнем случае, необходимо также проверять лицензию этих компаний, чтобы не нарваться на мошенников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие новые лазейки нашли МФО после ужесточения правил выдачи займов.