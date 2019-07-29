На Украине планируют создать русскоязычный телеканал для «борьбы за умы»

Власти Украины намерены создать русскоязычный телеканал, на котором будет транслироваться позиция Киева по международным вопросам.

« Такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ », — цитирует замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко «Интерфакс-Украина».

По словам представителя команды Владимира Зеленского, новый медиаресурс будет сотрудничать с частными телеканалами, для того чтобы создать «самый классный контент».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал идею создания русскоязычного СМИ. В интервью RT он отметил, что россияне, которые, предположительно, станут целевой аудиторией телеканала, будут критически относиться к транслируемой информации.

« Настойчивые попытки столкнуть Россию и Украину не приведут ни к каким результатам. Русскоязычный телеканал будет существовать, но это не значит, что люди, которые будут его смотреть, не смогут разобрать, кто враг Украине, а кто друг », — подчеркнул Джабаров.

К слову, многие эксперты задаются вопросом о том, как возможно создание такого телеканала при принятом на Украине законе о языке, который подразумевает 90% присутствие в СМИ украинской мовы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в партии Владимира Зеленского допустили особый статус русского языка в Донбассе.