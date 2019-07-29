На Украине планируют создать русскоязычный телеканал для «борьбы за умы»

Власти Украины намерены создать русскоязычный телеканал, на котором будет транслироваться позиция Киева по международным вопросам.
«
По словам представителя команды Владимира Зеленского, новый медиаресурс будет сотрудничать с частными телеканалами, для того чтобы создать «самый классный контент».
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал идею создания русскоязычного СМИ. В интервью RT он отметил, что россияне, которые, предположительно, станут целевой аудиторией телеканала, будут критически относиться к транслируемой информации.
«
К слову, многие эксперты задаются вопросом о том, как возможно создание такого телеканала при принятом на Украине законе о языке, который подразумевает 90% присутствие в СМИ украинской мовы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в партии Владимира Зеленского допустили особый статус русского языка в Донбассе.