На Украине планируют создать русскоязычный телеканал для «борьбы за умы»

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Об идее властей Незалежной сообщил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

Фото : JÃ¼rgen Heinrich, via www.imago- / www.globallookpress.com

Власти Украины намерены создать русскоязычный телеканал, на котором будет транслироваться позиция Киева по международным вопросам.

«Такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ», — цитирует замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко «Интерфакс-Украина».

По словам представителя команды Владимира Зеленского, новый медиаресурс будет сотрудничать с частными телеканалами, для того чтобы создать «самый классный контент».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал идею создания русскоязычного СМИ. В интервью RT он отметил, что россияне, которые, предположительно, станут целевой аудиторией телеканала, будут критически относиться к транслируемой информации.

«Настойчивые попытки столкнуть Россию и Украину не приведут ни к каким результатам. Русскоязычный телеканал будет существовать, но это не значит, что люди, которые будут его смотреть, не смогут разобрать, кто враг Украине, а кто друг», — подчеркнул Джабаров.

К слову, многие эксперты задаются вопросом о том, как возможно создание такого телеканала при принятом на Украине законе о языке, который подразумевает 90% присутствие в СМИ украинской мовы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в партии Владимира Зеленского допустили особый статус русского языка в Донбассе.

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