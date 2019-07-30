Чеховские «Три сестры»: Ургант показал фото дочерей

, 2:19 Фото 39

41-летний отец не часто делится своим семейным счастьем.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @urgantcom

Знаменитый российский телеведущий Иван Ургант не часто делится сокровенным — своим семейным счастьем, но на этот раз гордость отца троих дочерей превысила все барьеры секретности. Шоумен разместил в Instagram фотоколлаж 19-летней Эрики Куталии, 11-летней Нины и четырехлетней Леры Ургант.

Instagram @urgantcom

«Сестры любят с волнением вспоминать о своем радостном детстве, проведенном в Москве. Их семья уехала из Москвы 29 дней назад, но до сих пор им кажется, что возвращение в этот город изменило бы всю их судьбу, озарив ее новым, светлым смыслом», — процитировал Иван отрывок из всемирно известного произведения Антона Чехова «Три сестры».

Старшая Эрика — дочь супруги 41-летнего Урганта Натальи Кикнадзе была рождена от ее первого брака. Их общие дети — Нина, названная в честь бабушки Ивана, народной артистки РСФСР Нины Ургант, и младшая — в честь его мамы Валерии Киселевой.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Иван Ургант и знаменитый бард Александр Розенбаум в одном из дворов Петербурга, неподалеку от станции метро «Чернышевская», под гитару исполнили песни собственного сочинения.

Читайте также

+9° Днём +13°
Ночью +7°
63.52
0.39 70.64
0.33
Гороскоп на 29 июля: время настало, Водолей!

Последние новости

2:51
День Марины и Лазаря: что можно и что нельзя делать 30 июля
2:35
Эксперты опасаются потери промыслового леса из-за пожаров в Сибири
2:19
Чеховские «Три сестры»: Ургант показал фото дочерей
1:53
Кто украл «Лазурное озеро» в Ленобласти? — репортаж
1:39
Видео: массовое ДТП на Каменноостровском проспекте в Петербурге
1:25
Рынска и брыли: Вдова Малашенко решила напомнить о себе и стать красивее

Сейчас читают

Гуляющая по пляжу 61-летняя Марина Юдашкина поразила публику отличной формой
«Гениально»: Сидящая на унитазе и в полотенце Лобода восхитила фанатов — фото
«Еще не родила!»: Невеста Тимати развеяла мифы вокруг своей беременности

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги