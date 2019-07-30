Чеховские «Три сестры»: Ургант показал фото дочерей

Знаменитый российский телеведущий Иван Ургант не часто делится сокровенным — своим семейным счастьем, но на этот раз гордость отца троих дочерей превысила все барьеры секретности. Шоумен разместил в Instagram фотоколлаж 19-летней Эрики Куталии, 11-летней Нины и четырехлетней Леры Ургант.

Instagram @urgantcom

« Сестры любят с волнением вспоминать о своем радостном детстве, проведенном в Москве. Их семья уехала из Москвы 29 дней назад, но до сих пор им кажется, что возвращение в этот город изменило бы всю их судьбу, озарив ее новым, светлым смыслом », — процитировал Иван отрывок из всемирно известного произведения Антона Чехова «Три сестры».

Старшая Эрика — дочь супруги 41-летнего Урганта Натальи Кикнадзе была рождена от ее первого брака. Их общие дети — Нина, названная в честь бабушки Ивана, народной артистки РСФСР Нины Ургант, и младшая — в честь его мамы Валерии Киселевой.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Иван Ургант и знаменитый бард Александр Розенбаум в одном из дворов Петербурга, неподалеку от станции метро «Чернышевская», под гитару исполнили песни собственного сочинения.