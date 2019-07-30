«К чертям собачьим»: На Украине задумались о возможном исчезновении страны

Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что из-за необдуманных преобразований через три года Украина как государство может перестать существовать. Причиной такого развития ситуации станут всевозможные политические эксперименты, в ходе которых во власть попадают люди без опыта и образования.

« За эти три года мы страну к чертям собачьим можем с этими экспериментами потерять », — приводит его слова News.ru.

Гороскоп на 30 июля: Скорпион, идеала нет!

Он привел в пример главу Минздрава Незалежной Ульяну Супрун, которую называют «доктор Смерть». Она «прославилась» в том числе тем, что порекомендовала согражданам есть меньше черной икры, чтобы спасти редких осетровых рыб.

« Мало нам эксперимента с Ульяной Супрун в медицинской сфере? Сегодня, когда я слышу „реформа“ или „эксперимент“, мне сразу кажется, что нас хотят обмануть и ограбить », — заявил политик в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, некоторую надежду дарит то, что по итогам выборов в Верховную раду 20 июля 2019 года избраны новые люди. Однако в парламент попали и те, кто никогда нигде не работал и не учился.

Ранее ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду. Партия президента Незалежной Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов. В парламент, преодолев пятипроцентный барьер, также проходят «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 13,05% голосов, партии экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 8,18%, бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» — 8,10% и музыканта Святослава Вакарчука «Голос» — 5,82%.