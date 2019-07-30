В России из-за нелегалов могут заблокировать BlaBlaCar и другие сервисы

, 6:48 Эфирная новость 59

Онлайн-кассы бронирования билетов оказались под угрозой закрытия. В Госдуму РФ внесен соответствующий законопроект.

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Фото, видео : blablacar.ru, 5-tv.ru

В России могут запретить онлайн-кассы бронирования билетов и сервисы поиска попутчиков. Под угрозой закрытия — около 250-ти ресурсов, включая такие популярные как Tutu.ru, BlaBlaCar. Соответствующий проект уже внесен в Госдуму.

Считается, что такие порталы активно сотрудничают с нелегалами, которые о нормах безопасности вообще не задумываются. Кроме того, они не платят никаких налогов. И таких, по данным авторов законопроекта, почти треть на рынке перевозок, услуги которых не соответствуют требованиям качества и безопасности.

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Однако некоторые эксперты против закрытия онлайн-касс и сервисов поиска попутчиков. Это может привести к подорожанию билетов.

С инициативой, как сообщают «Известия», в Госдуму обратилось Общероссийское объединение пассажиров (ООП). Ее суть — создать черный список сайтов, на которых можно забронировать и купить билеты у нелегальных мерегиональных автоперевозчиков.

Одна из причин внимания законодателей в частности к BlaBlaCar - это участившиеся смертельные случаи. Как сообщал ранее 5-tv.ru, в Краснодарском крае в страшном ДТП весной этого года погибли два участника проекта StandUp, которые ехали на выступление при помощи сервиса попутчиков BlaBlaCar.

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