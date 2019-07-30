Корчевников публично пристыдил актера Назарова за жизнь на две семьи

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Звезда «Земли Санникова» и «Андрея Рублева» признался в изменах.

Фото : ТАСС / Владимир Смирнов

Звезда советского кино Юрий Назаров рассказал Борису Корчевникову о личной жизни, признавшись, что жил на две семьи.

Всего у 82-летнего артиста пятеро детей: трое от законной жены, пианистки Татьяной Кудрявцевой, и двое — от художника по костюмам Татьяны Разумовской, с которой он встречался параллельно.

При этом Назаров утверждал, что «старался никогда в своей жизни не терять совесть».

«Сложно, непросто, но я успешно жил на две семьи. Я всегда верил в любовь. И я тоже страдал. А основной принцип любви — забота. Вот я и заботился о всех. Главное, что я всегда оставался человеком, а не животным», — сказал он.

На это Корчевников намекнул, что считает такое поведение Назарова неэтичным, так как такие поступки причиняют боль близким. Однако такой вывод разозлил актера.

«А сколько мне женщины делали больно? Я же не жалуюсь ни на кого. Ты что, хочешь, чтобы я встал на колени и сказал: «Люди, простите меня! Такой я грешник, простите, Христа ради?» — раздраженно закричал Назаров на телеведущего.

Актер также добавил, что никогда не скрывался и платил алименты без решения суда.

Назаров снялся в порядка 250 фильмах. Настоящую славу ему принесли роли в картинах «Земля Санникова» и «Андрей Рублев».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрия Назарова на скорой увезли со съемок.

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