Корчевников публично пристыдил актера Назарова за жизнь на две семьи

Звезда советского кино Юрий Назаров рассказал Борису Корчевникову о личной жизни, признавшись, что жил на две семьи.
Всего у 82-летнего артиста пятеро детей: трое от законной жены, пианистки Татьяной Кудрявцевой, и двое — от художника по костюмам Татьяны Разумовской, с которой он встречался параллельно.
При этом Назаров утверждал, что «старался никогда в своей жизни не терять совесть».
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На это Корчевников намекнул, что считает такое поведение Назарова неэтичным, так как такие поступки причиняют боль близким. Однако такой вывод разозлил актера.
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Актер также добавил, что никогда не скрывался и платил алименты без решения суда.
Назаров снялся в порядка 250 фильмах. Настоящую славу ему принесли роли в картинах «Земля Санникова» и «Андрей Рублев».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрия Назарова на скорой увезли со съемок.