Генпрокуратура начнет проверку пенсионных фондов

Генпрокуратура РФ с августа текущего года начнет проверку пенсионных фондов в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генпрокурора Александра Буксмана. По его словам, проверки пройдут в рамках поручения президента Владимира Путина.

«По поручению президента с августа мы приступаем к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами. К организации ее проведения надо подойти с особой тщательностью», — сказал Буксман.

Заместитель генпрокурора подчеркнул, что ведомству необходимо дать правовую оценку переводам пенсионных накоплений граждан страны в нецелевое использование.

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