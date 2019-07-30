Генпрокуратура начнет проверку пенсионных фондов

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Первые проверки запланированы на август текущего года.

Фото : РИА Новости / Григорий Сысоев

Генпрокуратура РФ с августа текущего года начнет проверку пенсионных фондов в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генпрокурора Александра Буксмана. По его словам, проверки пройдут в рамках поручения президента Владимира Путина.

«По поручению президента с августа мы приступаем к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами. К организации ее проведения надо подойти с особой тщательностью», — сказал Буксман.

Заместитель генпрокурора подчеркнул, что ведомству необходимо дать правовую оценку переводам пенсионных накоплений граждан страны в нецелевое использование.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аресте замглавы ПФР Алексея Иванова, раскаявшегося в коррупции. Чиновник подозревается в получении взятки в размере 4,4 миллиона рублей.

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