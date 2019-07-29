Видео: Полицейские забрали из семьи девочку, которая росла в подпольной псарне с собаками

Сотрудники полиции забрали из семьи шестилетнюю девочку, которая жила в подпольной псарне в Саратове. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Изначально правоохранительные органы узнали о происходящем из соцсетей и публикаций журналистов, к которым были приложены по-настоящему ужасающие видео и фотографии. На кадрах видно, что в одном из домов живут несколько десятков собак, а также коты. При этом абсолютно во всех помещениях царит беспорядок, сами животные запущены. А на одном из кадров запечатлен маленький ребенок.

По информации СМИ, в воскресенье, 28 июля, полиция забрала девочку. Известно, что до мая 2019 года семья состояла на учете. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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