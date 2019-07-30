Видео: Пешеход подрался с мужчинами из Rolls-Royce, ехавшего по тротуару в Петербурге

, 12:09 Видео 2 000

Житель Северной столицы устроил разборку на кулаках. В ответ ему распылили в лицо газ из перцового баллончика.

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Фото, видео : vk.com/unreleased_dtp, Nicolas Maeterlinck / globallookpress.com

Петербуржец подрался с водителем и двумя пассажирами люксового автомобиля Rolls-Royce, который двигался по тротуару. Видео инцидента, произошедшего на Комендантском проспекте в Северной столице утром во вторник, 30 июля, появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как мужчина буквально кидается на своего оппонента из люксовой машины, тот, в свою очередь, пытается ему ответить, но затем намеревается прекратить «схватку» и удаляется. Однако пешеходу этого оказывается недостаточно. Он движется следом, но не учитывает, что в авто сидят товарищи «нарушителя», которые тут же подключаются к «битве». Не рассчитав свои силы, он оказывается «повержен». В лицо пешеходу распылили газ из перцового баллончика. 5-tv.ru стало известно, что элитный автомобиль зарегистрирован Соню Ч. 1954 года рождения из Карачаево-Черкесской республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сервис BlaBlaCar могут заблокировать в России из-за нелегалов.

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