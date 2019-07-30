«Люблю в тебе все»: Хилькевич мило поздравила супруга с днем рождения

Актриса Анна Хилькевич растрогала подписчиков в Instagram чрезвычайно милым поздравлением супруга — Артура Волкова — с 33-летием. Артистка опубликовала в своем аккаунте совместную с мужем фотографию с подписью: «Я люблю твою улыбку. Я люблю в тебе все. С твоим днем, родной». При этом на прикрепленном снимке пара нежится на одном из жарких побережий, и Хилькевич крепко обнимает Волкова.

instagram @annakhilkevich

«Вы красавчики! Будьте всегда счастливы!» — прокомментировал один из пользователей.

«Какие лапочки!» — добавил другой.

«Классные!» — отметил юзер.

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Актриса вышла замуж за Артура Волкова в 2015 году. Супруги воспитывают двух дочерей — трехлетнюю Арианну и годовалую Марию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анне Хилькевич отказался помогать психолог.