В Петербурге задержан водитель Rolls-Royce, ехавший по тротуару и избивший пешехода

, 21:05 Эфирная новость 16

Люксовый автомобиль выехал на тротуар утром 30 июля.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : globallookpress.com / Jeff Gritchen, Jeff Gritchen

В Петербурге задержан водитель Rolls-Royce, ехавший по тротуару и избивший неравнодушного пешехода. Мужчина попросил их не ездить по тротуару, за что и поплатился. Из машины вышли трое агрессивно настроенных граждан. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не подоспевшие свидетели драки

«Они распылили на него баллончик и начали избивать его втроем. Мы прибежали с братом, мой брат разнимал, я разнимал. У него была разбита бровь и голова была разбита, все произошло быстро в течение пяти минут», — рассказал очевидец.

Пострадавший обратился к врачу и заявил в полицию. По некоторым данным, Rolls-Royce стоимостью более двадцати миллионов рублей принадлежит бизнес-леди из Черкесска.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлена личность водителя автомобиля, им оказался 26-летний гражданин. Сотрудниками ГИБДД на набережной Черной речки мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В полиции также добавили, что на водителя составили два протокола за езду по тротуару и за наличие неисправностей или условий, при которых запрещена эксплуатация автомобиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сервис BlaBlaCar могут заблокировать в России из-за нелегалов.

Читайте также

+12° Днём +13°
Ночью +7°
63.38
-0.14 70.60
-0.04
Астролог рассказала, какие знаки зодиака склонны к лишнему весу

Последние новости

21:05
В Петербурге задержан водитель Rolls-Royce, ехавший по тротуару и избивший пешехода
20:49
Фото: Евгений Петросян оценил популярные в сети стишки-«пирожки»
20:42
Видео: Путин призвал не гонять людей на диспансеризацию за тридевять земель
20:27
Новый возлюбленный Ани Лорак опубликовал нежное фото с певицей
20:20
Видео: Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический
20:06
«Моя суперкоманда»: Певец Эмин поделился трогательным фото с детьми

Сейчас читают

Фотографии Пугачевой «без фотошопа» смутили поклонников
Видео: Звезда фильма «Отель Мумбаи» показал, как маленький сын сосет ему пальцы на ногах
Эксклюзивное видео: Момент начала драки пассажиров Rolls-Royce с пешеходом

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги