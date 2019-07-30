В Петербурге задержан водитель Rolls-Royce, ехавший по тротуару и избивший пешехода

В Петербурге задержан водитель Rolls-Royce, ехавший по тротуару и избивший неравнодушного пешехода. Мужчина попросил их не ездить по тротуару, за что и поплатился. Из машины вышли трое агрессивно настроенных граждан. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не подоспевшие свидетели драки

«Они распылили на него баллончик и начали избивать его втроем. Мы прибежали с братом, мой брат разнимал, я разнимал. У него была разбита бровь и голова была разбита, все произошло быстро в течение пяти минут», — рассказал очевидец.

Пострадавший обратился к врачу и заявил в полицию. По некоторым данным, Rolls-Royce стоимостью более двадцати миллионов рублей принадлежит бизнес-леди из Черкесска.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлена личность водителя автомобиля, им оказался 26-летний гражданин. Сотрудниками ГИБДД на набережной Черной речки мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В полиции также добавили, что на водителя составили два протокола за езду по тротуару и за наличие неисправностей или условий, при которых запрещена эксплуатация автомобиля.

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