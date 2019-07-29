Подозреваемого в убийстве студентки, найденной в чемодане, сняли камеры видеонаблюдения

, 13:32 Эксклюзивное видео 2 580

Обнаженное тело студентки медвуза с перерезанным горлом было обнаружено 27 июля на съемной квартире в Москве.

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Фото, видео : instagram @katti_loves_life

Убитая с особой жестокостью студентка московского медвуза Екатерина С., тело которой с перерезанным горлом обнаружил хозяин съемной квартиры, пользовалась популярностью в Instagram. 24-летняя девушка вела блог о путешествиях, носила одежду известных брендов, работала в медицинском центре, а в свободное время «шабашила» в эскортном агентстве и мужчины оказывали ей повышенное внимание.

Екатерина старалась не афишировать подробности личной жизни в сети и среди знакомых. Максимум, что она делала, это публиковала фото шикарных букетов цветов и дорогих подарков.

В настоящее время полиция выясняет все подробности случившегося. На допросе уже побывал нынешний ухажер погибшей. Мужчина утверждает, что встречался с Екатериной за сутки до трагедии. По его словам, конфликтов между ними не было.

По имеющейся информации, главным подозреваемым в совершении преступления является бывший возлюбленный девушки. Екатерина продолжала общение с ним, а он, в свою очередь, ревновал ее к новым спутникам. Следователи устанавливают личность мужчины. Вполне возможно, что любовный треугольник и ревность стали причиной жестокого убийства.

Пятый канал

Стоит отметить, что предполагаемый преступник «засветился» на видеозаписи с камеры наблюдения, установленной в доме, где проживала убитая блогерша. На кадрах видно, как мужчина в надвинутой на глазе кепке заходит в подъезд с пакетом в руках. Через несколько часов подозреваемый выходит на улицу уже с чемоданом и в перчатках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве.

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