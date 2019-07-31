Наталья Бардо удивила фанатов редким фото с трехлетним сыном

, 2:03 Фото 51

Поклонники признались, что раньше не знали о ребенке актрисы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @bardonata

Российская актриса театра и кино Наталья Бардо, известная по фильму «Ночная смена», удивила поклонников новой фотографией в Instagram. Звезда, которая нередко позирует в купальнике и нижнем белье, выложила фото с трехлетним сыном Эриком. Для многих подписчиков теледивы новость о том, что у нее есть ребенок, была довольно неожиданной.

«Хулиганы»: Газманов показал, как нарушает ПДД на отдыхе в Испании

Instagram @bardonata

Трогательная подпись к публикации, по мнению фанатов, не свойственная светской львице, удивила их не меньше.

«Самое лучшее, что можно дать ребенку — это свою любовь. Как вы называете своих детей, младших братьев, сестер?» — написала Бардо под публикацией.

Пост актрисы вызвал бурный отклик у ее подписчиков.

«Не знала, что у вас есть сынишка. Счастье вам обоим».

«Не знала, что у вас малыш есть. Здоровья вам, дети — это самое огромное счастье».

«Наконец-то о ребенке вспомнила».

«Самая интересная новость сегодня для меня: Вы — мама».

«Мамино счастье», — написали фолловеры.

Судя по всему, звезда раньше не хотела афишировать свою личную жизнь. Как пишет Teleprogramma.pro, знаменитость родила Эрика от режиссера Марюса Вайсберга. Пара строила отношения несколько лет, но так и не дошла до ЗАГСа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Бардо снялась обнаженной.

Читайте также

+10° Днём +13°
Ночью +9°
63.38
-0.14 70.60
-0.04
Гороскоп на 31 июля: Скорпион, ваши желания исполняются!

Последние новости

3:12
Гороскоп на 31 июля: Скорпион, ваши желания исполняются!
2:54
Лидер группы Reflех Ирина Нельсон рассказала об однополой любви
2:42
Сбежавшего заграницу Порошенко вызвали 12 августа на допрос в ГБР
2:29
«Испытание для мужчин!» — Ирина Пегова смутила поклонников фото в сорочке
2:15
Застрявших в тайге Бурятии туристов эвакуировал вертолет Ми-8
2:03
Наталья Бардо удивила фанатов редким фото с трехлетним сыном

Сейчас читают

Задержан подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве
Фото: жену Порошенко высмеяли за «спектакль» со сдачей крови
Красный барон не сдается: Бывший директор Шумахера рассказал о состоянии гонщика

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги