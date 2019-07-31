Наталья Бардо удивила фанатов редким фото с трехлетним сыном

Российская актриса театра и кино Наталья Бардо, известная по фильму «Ночная смена», удивила поклонников новой фотографией в Instagram. Звезда, которая нередко позирует в купальнике и нижнем белье, выложила фото с трехлетним сыном Эриком. Для многих подписчиков теледивы новость о том, что у нее есть ребенок, была довольно неожиданной.

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Instagram @bardonata

Трогательная подпись к публикации, по мнению фанатов, не свойственная светской львице, удивила их не меньше.

«Самое лучшее, что можно дать ребенку — это свою любовь. Как вы называете своих детей, младших братьев, сестер?» — написала Бардо под публикацией.

Пост актрисы вызвал бурный отклик у ее подписчиков.

«Не знала, что у вас есть сынишка. Счастье вам обоим».

«Не знала, что у вас малыш есть. Здоровья вам, дети — это самое огромное счастье».

«Наконец-то о ребенке вспомнила».

«Самая интересная новость сегодня для меня: Вы — мама».

«Мамино счастье», — написали фолловеры.

Судя по всему, звезда раньше не хотела афишировать свою личную жизнь. Как пишет Teleprogramma.pro, знаменитость родила Эрика от режиссера Марюса Вайсберга. Пара строила отношения несколько лет, но так и не дошла до ЗАГСа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Бардо снялась обнаженной.