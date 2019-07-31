Джо Джонас и Софи Тернер сделали татуировки в память о погибшей собаке

, 4:21 Фото 20

Питомца сбила автомобиль 24 июля.

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Фото, видео : Instagram @sophiet, @joejonas

Британская актриса Софи Тернер и ее супруг Джо Джонас пережили тяжелую утрату. Скончалась их собака по имени Уолдо, которую звезды полюбили с первых минут. Знаменитости завели хаски в апреле 2018 года, и после этого довольно часто публиковали фото со своим питомцам в соцсетях — они не скрывали, что пес стал полноценным членом семьи.

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Instagram @joejonas

Однако спустя год общения с животным влюбленным пришлось с ним попрощаться. 24 апреля собаку сбил автомобиль. Смириться с потерей пушистого друга супругам было очень тяжело, и в память об Уолдо они даже решили сделать вместе одинаковые татуировки с изображением питомца.

«Покойся с миром, маленький ангел», — написал Джонас в подписи к фото в Instagram.

Как пишет Starhit, за татуировкой знаменитости обратились в один из лучших салонов Нью-Йорка, клиентами которого являются Джастин Бибер и Кара Делевинь

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери.

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