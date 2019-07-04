Волан-де-Морт прокатился на катере по рекам Санкт-Петербурга

Тот, чье имя называть нельзя, лорд Волан-де-Морт из «Гарри Поттера», был замечен на днях на прогулочном катере в Санкт-Петербурге. Обладатель кинопремии BAFTA и многократный номинант на «Оскар» и «Золотой глобус» актер Рэйф Файнс совершил прогулку по Неве, а также другим рекам и каналам города.

ВКонтакте @Константин Семухин

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Об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте» владельцы катера «Византия», на котором катался британский артист, опубликовав фото кинозвезды.

«Придется пересмотреть „Список Шиндлера“ и „Английский пациент“. Сегодня „Византию“ посетил Рэйф Файнс. Отличные, кстати, фильмы про Вторую Мировую войну», — написал Константин Семухин.

Исполнитель роли Амона Гета в «Списке Шиндлера», а также «Евгения Онегина» в британской экранизации романа Пушкина приехал в Петербург не первый раз. Как ранее сообщал 5-tv.ru Файнс в качестве режиссера снимал в Северной столице в фильме о Рудольфе Нурееве «Белый ворон». Позже в одном из интервью актер признался, что из всех городов, где он когда-либо работал, Санкт-Петербург произвел на него самое сильное впечатление.