Видео: В Московском зоопарке отметят дни рождения панд Жуи и Диндин

, 11:41 Эфирная новость 32

Праздник будет организован в китайских традициях. Сообщается, что гости смогут наблюдать, как смотрители преподнесут пандам «подарки».

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Фото, видео : mos.ru, 5-tv.ru

День рождения больших панд — Диндин и Жуи в Московском зоопарке отметят в китайских традициях. В честь именинников, подготовили настоящее праздничное шоу — при входе в зверинец гостей будут встречать барабанщики в национальных одеждах, затем к павильону отправится торжественное шествие с символом страны — бумажным драконом. Потом гостей из Поднебесной ждет угощение — торт с кусочками моркови, бамбука и яблок. Обе панды появились на свет с разницей в один год. Диндин исполняется два года, а Жуи 31 июля отмечает свое трехлетие.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что московский зоопарк запустил трансляцию из вольера панд.

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