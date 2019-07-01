Видео: Московский зоопарк запустил трансляцию из вольера панд

, 12:12 Эфирная новость 98

Круглосуточная онлайн-трансляция из вольера бамбуковых медведей Диндин и Жуи стартовала 1 июля.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Фадеичев, Пятый канал

Панды в прямом эфире. Московский зоопарк запустил видеотрансляцию из вольеров, где поселили бамбуковых медведей, которых нашей стране подарил Китай. За жизнью Жуи и Диндин теперь круглосуточно может наблюдать каждый пользователь сети.

По мнению зоологов, это позволит лучше узнать повадки и привычки редких животных. Что подтверждают первые кадры с камер наблюдения. На них видно после обильного завтрака одна из панд уходит отдыхать, другая изучает свой вольер.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в японском зоопарке прошли учения на случай побега льва.

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