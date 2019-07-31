«Недоростки!»: Краско высказался о «немощных» в постели мужчинах

Актер Иван Краско, известный своими сексуальными похождениями в 88 лет, назвал неспособных доставить удовольствие женщине даже «возрастных» мужчин «недоростками». Заявление Краско сделал во время беседы с KP.RU.

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«Невозможность наступает уже после 80-ти лет. А если у кого-то после 60-ти, то это не мужики, а недоростки какие-то», — сказал он.

Также актер высказался по поводу искусственного стимулирования мужской мощи. По его мнению, Виагра дает лишь временный эффект, а после и вовсе «подкашивает», так что лучше этот препарат игнорировать. Сам Иван Краско, например, при особой надобности использовал натуральный продукт — сельдерей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после развода с 28-летней супругой артист засобирался в монастырь.