Уникальные киноафиши ручной работы рисует художник в Волгоградской области

, 5:16 Эфирная новость 29

Полотна Василия Чеботарева стали визитной карточкой города Камышин.

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Фото, видео : pikabu.ru, 5-tv.ru

В Волгоградской области в городе Камышин работает художник, который рисует уникальные афиши. Выполнены они в советском стиле и абсолютно все ручной работы. Моментально его полотна стали популярными и превратились в сообразную визитную карточку города.

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Когда-то поход в кино, как и посещение театра, было отнюдь не рядовым событием. Это сегодня можно махнуть рукой и сказать: пойду-ка я на тот сеанс, который по времени удобнее. А ранее выбор фильма был не случаен: и название, и описание, и актерский состав — учитывалось все при скрупулезном анализе.

И, конечно же, ярче всех звала на показ красивая афиша. Знакомьтесь: художник Василий Чеборарев из города Камышин. Для единственного в городе кинотеатра «Дружба» он рисует постеры! Да-да, именно рисует, а не распечатывает на принтере. И благодаря ему о кинотеатре знают теперь по всей стране.

Николай Никулин о секретах мастерства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что популярнейший российский мультик «Маша плюс каша» из сериала «Маша и медведь» набрал в сети более четырех миллиардов просмотров.

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