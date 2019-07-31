День Иоанна Печерского: что можно и что нельзя делать 31 июля

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По погоде в этот день определяли, какой будет предстоящая осень.

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Фото, видео : globallookpress.com / Nikolay Titov, Sergey Aksyonov, Vitaly Eremenko, Roman Denisov, Horst Ossinger, face to face

Православная церковь 31 июля чтит память Иоанна Многострадального, Печерского. Праведник с подростковых лет страдал от плотской похоти. Чтобы не поддаваться искушению, он выбрал путь затворничества.

Иоанн отправился в пещеру, где находились мощи преподобного Антония и усердно молился. Только через тридцать лет он смог победить плотскую страсть.

С этим днем связано множество поверьев и примет. По погоде определяли, какой будет осень. Если день солнечный, то золотой сезон выдастся теплым. А если идет дождь, то и осень стоит ждать холодную и дождливую.

Считалось, что сон, увиденный днем 31 июля, скоро исполнится, однако ничего хорошего он не сулит.

В этот день стоит как можно больше сделать заготовок из сезонных фруктов и овощей, а вот ходить в баню в этот день не рекомендуется. Согласно поверью, можно обидеть банного духа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что можно и что нельзя делать на День Марины и Лазаря.

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