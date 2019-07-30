День Марины и Лазаря: что можно и что нельзя делать 30 июля

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Сновидения в этот день издавна были вещими, но сбывались не скоро.

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Фото, видео : mediacratia.ru, pantv.livejournal.com, Patrick Seeger, imagebroker/Ulrich Niehoff / www.globallookpress.com

Приметы и поверья 30 июля напрямую связаны с православным праздником святой мученицы Марины Антиохийской. Она стала великомученицей из-за религиозных гонений тех, кто яростно преклонялся перед языческими богами, принося им жертвоприношения. Кроме того, издревле в этот день часто наблюдались грозы, которые могли ослепить человека.

Марина, ставшая в последствии известной как Антиохийская, родилась и выросла в семье, где православная вера не принималась. Отец девушки, узнав о ее выборе, попытался вынудить ее публично покаяться и принести жертву языческому идолу. В итоге ее показательно казнили, отрубив голову.

piterburger.ru

Также 30 июля примечателен и другим именем — Лазарем Галисийским. Согласно преданиям, он родился в древнегреческом городе Магнесия (территория нынешней Турции) и вел аскетичный образ жизни. С отрочества и до самой своей кончины в 72 года он искренне защищал православную веру, собирая вокруг себя многочисленных сторонников.

На Руси традиционно считалось, что грозы на 30 июля, которые часто случаются в это время года, могут лишить зрения любого, кто осмелиться смотреть на это явление.

Сон в ночь на 30 июля — вещий, но сбывается не сразу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про народные приметы на Афиногенов день.

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