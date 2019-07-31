Мать двоих детей избила 12-летнего сына клюшкой, пытаясь «изгнать бесов»

Мать двоих детей задержана за истязание сына в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК по региону. По некоторым данным, 29-летняя женщина избила 12-летнего мальчика хоккейной клюшкой, пытаясь «изгнать из него бесов». Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, подозреваемая систематически связывала и избивала сына. Кроме того, однажды она ввела мальчику инъекцию неизвестного препарата. Сейчас женщина задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Дети жительницы Нижегородской области помещены в реабилитационный центр и больницу.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео издевательств женщины над ребенком в детском саду.