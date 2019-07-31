Потребкорзины хотят разделить по половому признаку

, 17:55 18

ФИЦ питания и биотехнологии предложил разные методики расчета: в итоге мужская корзинка оказалась на 14% «тяжелее».

Фото : globallookpress.com / Harald Tittel

Потребности мужчин и женщин значительно различаются. В связи с этим Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) питания предложил проект, который очень возмутил феминисток, так как для женщин потребительская корзина будет на 14% дешевле, чем для мужчин. ФИЦ считает такое разделение физиологически обоснованным.

Возможно, что на основе нового проекта будут перерасчитаны социальные выплаты и минимальные зарплаты. Однако возникает противоречие с Трудовым кодексом РФ, который не допускает дискриминации по половому признаку. Эксперты считают предложение разделить потребкорзины несправедливым, учитывая, что сходной практики в мире больше нет.

Сейчас состав рассчитывается только для людей трудоспособного возраста, пенсионеров и детей. «Известия» сообщают, что потребительская корзина трудоспособного гражданина составляет 808 килограммов в год, в то время как новые — 980 килограммов для мужчин и 837 для женщин.

Принять решение по поводу проекта планируют на заседании рабочей группы по совершенствованию методологии определения потребительской корзины и прожиточного минимума.

Ранее 5-tv.ru сообщал о повышении прожиточного минимума.

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