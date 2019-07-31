Видео: Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн прибыл в Петербург

Фронтмен легендарной германской рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн в среду, 31 июля, прибыл в Петербург. Вместе с вокалистом в вагоне «Сапсана» ехали барабанщик коллектива Кристоф Шнайдер и лидер группы Pain Питер Тагтгрэн, сообщает телеканал «78».

Музыканты в сопровождении встречающих и охраны вышли с перрона Московского вокзала Северной столицы.

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Отмечается, что накануне бас-гитарист Rammstein Оливер Ридель также приехал из Москвы в Петербург на «Сапсане».

Rammstein в рамках евротурне дает два полномасштабных концерта в России. Первое шоу уже состоялось 29 июля в столице. Второй концерт пройдет 2 августа на «Газпром Арене» в Петербурге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты застукали Светлану Лободу на концерте Rammstein. Поклонники уверенны: после выступления певица навестила Тилля Линдеманна в гримерке.