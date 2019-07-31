Впервые за два года в России зафиксирована дефляция

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Снижение цен было отмечено в период с 23 по 29 июля.

Фото : globallookpress.com / Anton Belitsky

В России впервые за два года зафиксирована дефляция. Падение цен в период с 23 по 29 июля отметил Росстат — снижение стоимости товаров составило 0,1%.

По данным ведомства, предыдущая дефляция фиксировалась в 2017 году. Тогда снижение стоимости на 0,1% было зафиксировано в период с 28 августа по 4 сентября, а неделей раньше дефляция составляла 0,2%.

По данным ТАСС, за время недельной дефляции на 1,2% снизилась стоимость сахарного песка, огурцы подешевели на 4%, а картофель стал стоить меньше на 3,3%. Также дефляция сказалась на стоимости подсолнечного масла, полукопченых колбас, гречневой крупы, сарделек и сосисок, но цены снизились меньше чем на 1%.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Госдума приняла закон о сдерживании цен на бензин.

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