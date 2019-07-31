«Тяжело быть матерью»: 20-летняя девушка бросила двоих детей в Петербурге

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Отец малышей полагает, что она решила бросить семью ради другого мужчины.

Фото : Allison Dinner / www.globallookpress.com

Молодая мать бросила двоих детей в Петербурге и скрылась в неизвестном направлении. Инцидент произошел в понедельник, 29 июля, однако известно об этом стало только сейчас.

В Северную столицу 20-летняя Лера приехала из города Оредеж в Ленинградской области. С собой девушка привезла двоих сыновей. По словам женщины по имени Татьяна, у которой остановилась молодая мать, приехала она, чтобы поменять в Петербурге паспорт и получить страховые полисы на мальчиков.

Около трех часов дня в понедельник Лера вышла из дома. Примерно через полчаса Татьяна зашла в комнату, где разместилась девушка с детьми, и обнаружила там записку. Лера сообщала, что «устала от такой жизни», ей «тяжело быть матерью» и поэтому она намерена начать новую жизнь в другом городе. Вместе с запиской девушка оставила детские документы. Татьяна незамедлительно обратилась в полицию.

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Сейчас мальчики находятся со своим отцом — молодым человеком по имени Никита. Он рассказал, что год назад поймал Леру на измене. Однако пара помирилась, решив, что стоит и дальше жить вместе. В течение года Никита и Лера действительно вели совместный быт, однако потом молодому человеку пришлось уехать на заработки в Петербург. По словам Никиты, через десять дней после своего отъезда он сообщил своей пассии, что перечислил зарплату и попросил ее приехать из Оредежа в Петербург. Однако молодая мать заявила, что приехать не может. Сейчас Никита предполагает, что Лера решила бросить семью ради другого мужчины.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мать набросилась на своего сына в Москве.

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