Адвокат Марии Бутиной считает возможным пересмотр приговора россиянке

Приговор осужденной в США Марии Бутиной может быть пересмотрен. По словам ее адвоката, власти могли утаить информацию, которая позволила бы доказать невиновность россиянки или, по крайней мере, смягчить ей приговор. Речь идет о показаниях предпринимателя Патрика Берна, который сознался, что поддерживал с Бутиной романтические отношения по указке ФБР. При этом, подчеркивает адвокат, бизнесмен быстро понял, что Мария не является российским агентом и никакой угрозы безопасности Вашингтона не несет.

«Я направил письмо в Минюст и надеюсь вскоре получить ответ. Если действительно были оправдывающие доказательства и они удерживались, это может быть основанием для пересмотра назначенного наказания или даже для пересмотра сделки с обвинением и обвинительного приговора», — рассказал адвокат Марии Бутиной — Роберт Дрисколл.

Марию Бутину приговорили к 18 месяцам заключения, она отбывает наказание в тюрьме штата Флорида. По словам адвоката, девушка чувствует себя хорошо, работает на кухне, ей разрешено слушать плеер и общаться с родными по видеосвязи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мария Бутина похудела на 20 килограммов в американской тюрьме.