Мария Бутина похудела на 20 килограммов в американской тюрьме

, 12:56 106

О состоянии заключенной рассказал ее отец Валерий Бутин.

Фото : Zuma\TASS

Россиянка Мария Бутина, осужденная в США, похудела почти на 20 килограммов за время нахождения в американской тюрьме. Вес 30-летней женщины при росте 170 сантиметров сейчас составляет всего 40 килограммов, сообщает РИА Новости со ссылкой на отца Марии Валерия Бутина.

Он рассказал, что к такому результату привел стресс и тяжелые условия содержания. Тем не менее Бутина продолжает заниматься спортом и саморазвитием, когда это разрешено.

Марию Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». Она признала себя виновной. В противном случае ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.

На свободу Бутина может выйти 25 октября 2019 года. Ее депортируют в Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в США избавляются от неугодных с помощью искусственного интеллекта.

Читайте также

+19° Днём +20°
Ночью +12°
63.05
-0.03 71.40
-0.42
Гороскоп на 2 июля: Рыбы, да вы счастливчики!

Последние новости

13:59
Смертельно больная Александра Яковлева отмечает день рождения
13:49
Видео: Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в Индии
13:36
Опубликованы фото ужасающих последствий паводка в Иркутской области, снятые из космоса
13:27
Перспективы ядерной медицины обсуждают на Европейской конференции по рассеянию нейтронов
13:18
Видео: Депутаты-сторонники Brexit устроили демарш на заседании Европарламента
13:06
Видео: Члену «банды GТА» добавили 20 лет к пожизненному сроку

Сейчас читают

Не узнать! Сати Казанова озадачила фанатов, «накачав» огромные губы — видео
Видео: Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре
«Хорошо зашло»: Марина Газманова рассказала о 36-часовом голодании мужа

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге