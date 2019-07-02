Мария Бутина похудела на 20 килограммов в американской тюрьме

Россиянка Мария Бутина, осужденная в США, похудела почти на 20 килограммов за время нахождения в американской тюрьме. Вес 30-летней женщины при росте 170 сантиметров сейчас составляет всего 40 килограммов, сообщает РИА Новости со ссылкой на отца Марии Валерия Бутина.

Он рассказал, что к такому результату привел стресс и тяжелые условия содержания. Тем не менее Бутина продолжает заниматься спортом и саморазвитием, когда это разрешено.

Марию Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». Она признала себя виновной. В противном случае ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.

На свободу Бутина может выйти 25 октября 2019 года. Ее депортируют в Россию.

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