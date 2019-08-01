Нововведения с 1 августа: что именно изменится в жизни россиян

В четверг, 1 июля, вступают в силу ряд изменений в жизни россиян.

Главным образом нововведения коснутся работающих пенсионеров — с 1 августа им увеличат размер выплат. Зависеть он будет от официальной заработной платы. При этом никаких заявлений писать не потребуется. Прибавку получат те, кто трудились весь 2018 год включительно. А ее максимальный размер составит — 261 рубль 72 копейки.

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Кроме того, те кто имел желание заняться фермерством, но как говорится, не имел возможности — смогут наконец получить так называемый «дальневосточный гектар». На выбор предлагаются земли Бурятии и Забайкалья. Правда, пока подать заявления смогут лишь жители этих регионов. Но уже в следующем году такая возможность будет у каждого россиянина.

Через несколько дней, с 4 августа, в платежках появится такой новый пункт, как страховка от ЧС. В силу вступает закон о добровольном страховании жилья. Пока новая норма будет проверена в тестовом режиме в Санкт-Петербурге, а также Ленинградской, Московской, Свердловской, Тверской, Новосибирской и Тюменской областях.

С 19 августа изменятся правила провоза в бакаже и ручной клади цветов и фруктов. Их приведут к норме, которая уже действует на практике.

Более подробно о нововведения августа 2019 года в материале 5-tv.ru.