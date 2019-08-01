Нововведения с 1 августа: что именно изменится в жизни россиян

, 9:15 Эфирная новость 65

Главным образом они коснутся работающих пенсионеров, а также платежек ЖКХ и фермерства.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com

В четверг, 1 июля, вступают в силу ряд изменений в жизни россиян.

Главным образом нововведения коснутся работающих пенсионеров — с 1 августа им увеличат размер выплат. Зависеть он будет от официальной заработной платы. При этом никаких заявлений писать не потребуется. Прибавку получат те, кто трудились весь 2018 год включительно. А ее максимальный размер составит — 261 рубль 72 копейки.

Гороскоп на 1 августа: Козерог, обратите внимание на свои кошмары!

Кроме того, те кто имел желание заняться фермерством, но как говорится, не имел возможности — смогут наконец получить так называемый «дальневосточный гектар». На выбор предлагаются земли Бурятии и Забайкалья. Правда, пока подать заявления смогут лишь жители этих регионов. Но уже в следующем году такая возможность будет у каждого россиянина.

Через несколько дней, с 4 августа, в платежках появится такой новый пункт, как страховка от ЧС. В силу вступает закон о добровольном страховании жилья. Пока новая норма будет проверена в тестовом режиме в Санкт-Петербурге, а также Ленинградской, Московской, Свердловской, Тверской, Новосибирской и Тюменской областях.

С 19 августа изменятся правила провоза в бакаже и ручной клади цветов и фруктов. Их приведут к норме, которая уже действует на практике.

Более подробно о нововведения августа 2019 года в материале 5-tv.ru.

Читайте также

+13° Днём +16°
Ночью +10°
63.42
0.04 70.74
0.14
Гороскоп на 1 августа: Козерог, обратите внимание на свои кошмары!

Последние новости

9:31
Любовь Толкалину подозревают в романе с Борисом Гребенщиковым
9:15
Нововведения с 1 августа: что именно изменится в жизни россиян
9:01
«Еще в Питере не были!» Ксения Бородина пожаловалась на плохую погоду в Москве
8:45
Автомобиль загорелся в результате столкновения с такси в Петербурге — фото
8:14
Меган Маркл скромно отметит свой день рождения
8:02
Что ни в коем случае нельзя делать 1 августа: главные приметы

Сейчас читают

Виктория Исакова выложила в сеть фото с дочкой, которую скрывала от публики
Трегубова рассказала, как быстро восстановила фигуру после четвертых родов
Минобороны РФ обнародовало документы о зверствах фашистов в Каунасе — видео

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги